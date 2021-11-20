Ojifu

Виктор Ojifu

 
29 летУкраина/Одесса
3 года на фриланс-бирже
Был
год назад
Продвижение сайта в ТОП 10 Google

﻿﻿Предоставляю комплексные услуги по продвижению сайтов любых видов в ТОП 10 Google

  • ручной аудит сайта;
  • сбор и кластеризация семантического ядра;
  • составления технических заданий программисту и копирайтеру;
  • работа с репутацией бренда в интернете;
  • наращивание ссылочной массы.
Это далеко не весь перечень работ , которые проводятся с сайтом. Для получения хороших результатов используется методика продвижения, выстроенная на собственном опыте.

Имеются сертификаты, подтверждающие умение работать с сервисами аналитики:

При долгосрочном сотрудничестве ежемесячно высылаю детальный отчёт о проделанной работе. В отчёте указываю что конкретно сделано, с предоставлением всех необходимых ссылок и документов, а также детально расписываю на что потрачен бюджет.

Главные мои преимущества - имеющийся опыт, всецелая отдача работе и полная открытость перед клиентом.

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$50
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
2
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
misha_evro
37 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$50
10 баллов
год назад
Переезд сайта - Создать редирект файл htaccess
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
HelenM
Елена 
43 годаУкраина
10 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
$20
10 баллов
2 года назад
Провести SEO тех.аудит сайта услуг
Спасибо за работу. Результатом довольны. Планируем обращаться ещё.
Чётко поставленная задача, моментальная выплата и приятная коммуникация. Очень порядочный заказчик, всем рекомендую.
Ответный отзыв
guest_16387185142942
2 года в сервисе
Был
2 года назад
$40
10 баллов
2 года назад
Сбор семантического ядра
Работа выполнено очень профессионально и быстро. Всем рекомендую данного исполнителя.
Очень понравился заказчик. Четко ставит задачу, оперативно предоставляет необходимую информацию и прислушивается к советам. Всем рекомендую работать с этим заказчиком.
Ответный отзыв
guest_16371775207436
2 года в сервисе
Был
год назад
$15
10 баллов
2 года назад
SEO аудит сайту
Швидко, якісно, без нав'язування зайвих додаткових послуг. Рекомендую.
Чётко и понятно поставлена задача, оплата сразу после завершения заказа, приятная коммуникация. Рекомендую!
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