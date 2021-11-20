Продвижение сайта в ТОП 10 Google
Предоставляю комплексные услуги по продвижению сайтов любых видов в ТОП 10 Google
- ручной аудит сайта;
- сбор и кластеризация семантического ядра;
- составления технических заданий программисту и копирайтеру;
- работа с репутацией бренда в интернете;
- наращивание ссылочной массы.
Имеются сертификаты, подтверждающие умение работать с сервисами аналитики:
Главные мои преимущества - имеющийся опыт, всецелая отдача работе и полная открытость перед клиентом.
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$50
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
2
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
год назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$20
10 баллов
2 года назад
Спасибо за работу. Результатом довольны. Планируем обращаться ещё.
Ответный отзыв
Чётко поставленная задача, моментальная выплата и приятная коммуникация. Очень порядочный заказчик, всем рекомендую.
$40
10 баллов
2 года назад
Работа выполнено очень профессионально и быстро. Всем рекомендую данного исполнителя.
Ответный отзыв
Очень понравился заказчик. Четко ставит задачу, оперативно предоставляет необходимую информацию и прислушивается к советам. Всем рекомендую работать с этим заказчиком.
$15
10 баллов
2 года назад
Швидко, якісно, без нав'язування зайвих додаткових послуг. Рекомендую.
Ответный отзыв
Чётко и понятно поставлена задача, оплата сразу после завершения заказа, приятная коммуникация. Рекомендую!