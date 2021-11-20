Продвижение сайта в ТОП 10 Google

﻿﻿Предоставляю комплексные услуги по продвижению сайтов любых видов в ТОП 10 Google

ручной аудит сайта;

сбор и кластеризация семантического ядра;

составления технических заданий программисту и копирайтеру;

работа с репутацией бренда в интернете;

наращивание ссылочной массы.

Это далеко не весь перечень работ , которые проводятся с сайтом. Для получения хороших результатов используется методика продвижения, выстроенная на собственном опыте.

Имеются сертификаты, подтверждающие умение работать с сервисами аналитики:

При долгосрочном сотрудничестве ежемесячно высылаю детальный отчёт о проделанной работе. В отчёте указываю что конкретно сделано, с предоставлением всех необходимых ссылок и документов, а также детально расписываю на что потрачен бюджет.

Главные мои преимущества - имеющийся опыт, всецелая отдача работе и полная открытость перед клиентом.