Ok_khrystenko

Спеціаліст з контекстної реклами Google Ads

Привіт, я спеціаліст з контекстної реклами і допомогаю налаштувати бізнес на продажі.

Знаю на що звернути увагу при плануванні рекламних кампаній, щоб вони були ефективними.

Зацікавлена у довготривалій співпраці, тому моєю ціллю є проведення максимально ефективних компаній.

В своїй праці я проводжу аудит рекламних кампаній клієнта, аналіз конкурентів, аналіз ефективності рекламних кампаній за допомогою інструментів аналітики та оптимізую їх.

Що включає в себе налаштування кампаній у Google Ads:

аналіз сайту клієнта і рекомендаціі щодо покращення;

аналіз основних конкурентів;

аналіз ефективності вже існуючих рекламних кампаній і іх покращення;

стровення структури рекламних кампаній в акаунті;

збір ключових і мінус-слів;

проведення кросс-мінусовки;

налаштування таргетингу;

написання оголошень і створення розширень;

робота з типами відповідності ключових слів;

Що включає в себе ведення рекламних кампаній у Google Ads:

щоденний моніторінг і оптимізація;

створення звітів по кампаніях;

коригування і оптимізація ставок;

робота з пошуковими запитами;

робота з мінус-словами;

створення нових оголошень;

створення нових рекламних кампаній;

моніторинг активності конкурентів;

Знання продуктів Google AdWords, Google AdWords Editor, Google Analytics, Key Collector.

Занурююсь в бізнес клієнта повністю!