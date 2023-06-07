Ok_khrystenko

Оля Христенко Ok_khrystenko

 
34 годаУкраина/Киев
год на фриланс-бирже
Была
7 месяцев назад
Спеціаліст з контекстної реклами Google Ads

Привіт, я спеціаліст з контекстної реклами і допомогаю налаштувати бізнес на продажі.

Знаю на що звернути увагу при плануванні рекламних кампаній, щоб вони були ефективними.

 

 

Зацікавлена у довготривалій співпраці, тому моєю ціллю є проведення максимально ефективних компаній.

В своїй праці я проводжу аудит рекламних кампаній клієнта, аналіз конкурентів, аналіз ефективності рекламних кампаній за допомогою інструментів аналітики та оптимізую їх.

 

Що включає в себе налаштування кампаній у Google Ads:

  • аналіз сайту клієнта і рекомендаціі щодо покращення;

  • аналіз основних конкурентів;

  • аналіз ефективності вже існуючих рекламних кампаній і іх покращення;

  • стровення структури рекламних кампаній в акаунті;

  • збір ключових і мінус-слів;

  • проведення кросс-мінусовки;

  • налаштування таргетингу;

  • написання оголошень і створення розширень;

  • робота з типами відповідності ключових слів;

Що включає в себе ведення рекламних кампаній у Google Ads:

  • щоденний моніторінг і оптимізація;

  • створення звітів по кампаніях;

  • коригування і оптимізація ставок;

  • робота з пошуковими запитами;

  • робота з мінус-словами;

  • створення нових оголошень;

  • створення нових рекламних кампаній;

  • моніторинг активності конкурентів;

Знання продуктів Google AdWords, Google AdWords Editor, Google Analytics, Key Collector.

 

Занурююсь в бізнес клієнта повністю!

 