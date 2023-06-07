Ok_khrystenko

Оля Христенко Ok_khrystenkoOk_khrystenko
Привіт, я спеціаліст з контекстної реклами і допомогаю налаштувати бізнес на продажі.
Знаю на що звернути увагу при плануванні рекламних кампаній, щоб вони були ефективними.
Зацікавлена у довготривалій співпраці, тому моєю ціллю є проведення максимально ефективних компаній.
В своїй праці я проводжу аудит рекламних кампаній клієнта, аналіз конкурентів, аналіз ефективності рекламних кампаній за допомогою інструментів аналітики та оптимізую їх.
Що включає в себе налаштування кампаній у Google Ads:
аналіз сайту клієнта і рекомендаціі щодо покращення;
аналіз основних конкурентів;
аналіз ефективності вже існуючих рекламних кампаній і іх покращення;
стровення структури рекламних кампаній в акаунті;
збір ключових і мінус-слів;
проведення кросс-мінусовки;
налаштування таргетингу;
написання оголошень і створення розширень;
робота з типами відповідності ключових слів;
Що включає в себе ведення рекламних кампаній у Google Ads:
щоденний моніторінг і оптимізація;
створення звітів по кампаніях;
коригування і оптимізація ставок;
робота з пошуковими запитами;
робота з мінус-словами;
створення нових оголошень;
створення нових рекламних кампаній;
моніторинг активності конкурентів;
Знання продуктів Google AdWords, Google AdWords Editor, Google Analytics, Key Collector.
Занурююсь в бізнес клієнта повністю!