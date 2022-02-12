Фриланс, контент, сопровождение сайта, написание текста, заполнение карточек товара. Рерайт, копирайт.

Работа в сфере маркетплейс. Создание и ведение карточек товара. Разбираюсь в СЕО-ядре сайта, грамотно наполняю сайты контентом, владею навыками продвижения бизнес-аккаунта. Сопровождаю сайт. Наполняю интернет магазин товаром и карточками. Самостоятельно разрабатывала сайты на Тильде и ВордПресс. Грамотно набираю текст и в случае необходимости корректирую его.

Также по образованию историк, правовед, политолог. С интересом отношусь к написанию статей по данным дисциплинам, могу в этой области и как специалист править и редактировать.