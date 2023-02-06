OksVladimirovna

Оксана Жданович OksVladimirovnaOksVladimirovna
24 годаКазахстан/Усть-Каменогорск
год на фриланс-бирже
Была
год назад
Профессия : Графический дизайнер.
Закончила Нижегородский университет им. Минина по профессии «Графический дизайнер»
Имею опыт в создании логотипов разной направленности, иллюстрационных плакатов, полиграфической и рекламной продукции, деловой документации и в целом разработки фирменного стиля.
Освоила программы: Adobe: illustrator, photoshop, inDesign, a также CorelDraw, SketchUP, Blender и т.д