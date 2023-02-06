OksVladimirovna

Профессия : Графический дизайнер.

Закончила Нижегородский университет им. Минина по профессии «Графический дизайнер»

Имею опыт в создании логотипов разной направленности, иллюстрационных плакатов, полиграфической и рекламной продукции, деловой документации и в целом разработки фирменного стиля.

Освоила программы: Adobe: illustrator, photoshop, inDesign, a также CorelDraw, SketchUP, Blender и т.д