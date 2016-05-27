Предлагаю работу

Я поделюсь с Вами возможностями бизнеса с Oriflame, то есть о том как я строю свой бизнес с Oriflame. Если Вам это интересно, то можете присоединиться к моей дружной команде, зарегистрироваться в Oriflame, можно прямо на моём сайте.: D БЕЗ продаж. Вы не будете ходить по незнакомым людям и втирать косметику, не будете бегать с каталогами и сумками. Суть дела здесь совсем не

в этом.:

3. БЕЗ личного контакта. Никаких звонков, презентаций, поездок в офис или встречу. Только Вы и интернет.: D

4. БЕЗ значительных трудовых затрат. Вам нет необходимости бросать работу. От Вас потребуется всего 2–3 часа в день, чтобы Ваш бизнес развивался. Но каждый сам для себя определяет темп развития.: D

Условия проекта: 1. НАШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ИДЕАЛЬНО ПОДОЙДЁТ ДЛЯ ТЕХ ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ: ПОНИМАЮТ, ЧТО ДОХОДЫ ЗАВИСЯТ ТОЛЬКО ОТ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ И ГОТОВЫ К ЭТОМУ. ПРЕДПОЧИТАЮТ РАБОТАТЬ НЕ НА КОГО-ЛИБО, А НА СЕБЯ!:!: