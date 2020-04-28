Анимация, макеты для таргета
Здравствуйте, меня зовут Оксана.
Я smm специалист. Работаю с блогерами и предпринимателями через Инстаграм.
Чем я могу вам помочь?
- создаю анимационные макеты для сторис и таргета (для рекламы)
- ведение страницы ( сделать разбор профиля, составление контент плана по постам и сторис, пишу тексты для аккаунта, ответы в Директ и комментарии, создаю готовые тесты, опросы для сторис под вашу тематику бизнеса или профиля, создание таплинк, создания ленты из фотографий и видео).
Мое портфолио можно посмотреть здесь:
Ведение и упаковка профиля в инстаграм:
https://l.instagram.com/?u=https%3A%2F%2Ftaplink.cc%2Foksana__atlas&e=ATOb4kC8uGv-seRr8mVS5wpQ2qcYtSRwqg28adWSsV46HoGuJcEkXS9M3KqsMVN2EeIrdcPTFbe0iZEv&s=1
Действие аккаунта приостановлено!
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Портфолио
- Макет для детского сада86 просмотров
- Макет для таргета64 просмотра
- Макет для таргекламы в сторис108 просмотров
- Макет для таргета100 просмотров
- Анимация, макет для рекламы инстаграм86 просмотров
Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
5 лет назад
Оксана, спасибо большое за отличный макет. Всё здорово получилось! Рекомендую Оксану как ответственного исполнителя и буду обращаться вновь.
Ответный отзыв
Мне понравилось работать, была бы рада сотрудничеству на постоянной основе!