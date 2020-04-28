Анимация, макеты для таргета

Здравствуйте, меня зовут Оксана.

Я smm специалист. Работаю с блогерами и предпринимателями через Инстаграм.

Чем я могу вам помочь?

- создаю анимационные макеты для сторис и таргета (для рекламы)

- ведение страницы ( сделать разбор профиля, составление контент плана по постам и сторис, пишу тексты для аккаунта, ответы в Директ и комментарии, создаю готовые тесты, опросы для сторис под вашу тематику бизнеса или профиля, создание таплинк, создания ленты из фотографий и видео).

Мое портфолио можно посмотреть здесь:

Ведение и упаковка профиля в инстаграм:

https://l.instagram.com/?u=https%3A%2F%2Ftaplink.cc%2Foksana__atlas&e=ATOb4kC8uGv-seRr8mVS5wpQ2qcYtSRwqg28adWSsV46HoGuJcEkXS9M3KqsMVN2EeIrdcPTFbe0iZEv&s=1