OksanaAtlas

Оксана OksanaAtlas

 
32 года
5 лет на фриланс-бирже
Была
3 месяца назад
Анимация, макеты для таргета

Здравствуйте, меня зовут Оксана.

Я smm специалист. Работаю с блогерами и предпринимателями через Инстаграм. 

Чем я могу вам помочь?

- создаю анимационные макеты для сторис и таргета (для рекламы)

- ведение страницы (  сделать разбор профиля, составление контент плана по постам и сторис, пишу тексты для аккаунта, ответы в Директ и комментарии, создаю готовые тесты, опросы для сторис под вашу тематику бизнеса или профиля, создание таплинк, создания ленты из фотографий и видео).

Мое портфолио можно посмотреть здесь:

Ведение и упаковка профиля в инстаграм:

https://l.instagram.com/?u=https%3A%2F%2Ftaplink.cc%2Foksana__atlas&e=ATOb4kC8uGv-seRr8mVS5wpQ2qcYtSRwqg28adWSsV46HoGuJcEkXS9M3KqsMVN2EeIrdcPTFbe0iZEv&s=1

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Портфолио

Отзывы заказчиков

dramadisiacstudi
Владимир 
65 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
$20
10 баллов
5 лет назад
Макет для рекламы в Инстаграм у блогера
Оксана, спасибо большое за отличный макет. Всё здорово получилось! Рекомендую Оксану как ответственного исполнителя и буду обращаться вновь.
Мне понравилось работать, была бы рада сотрудничеству на постоянной основе!
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