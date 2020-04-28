dramadisiacstudi

Владимир dramadisiacstudi

 
65 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Озвучивание текста

    Требуется выполнить озвучивание текста. Ищем исполнителя для записи аудиоверсии заданного текста. Обязательно укажите опыт в данной области.

    Озвучиваниенет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Озвучивание текста

    Требуется озвучивание текста профессиональным голосом. Необходимо выполнить запись с учетом четкости и выразительности. Подробности в задании.

    Озвучивание1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

Отзывы фрилансеров

OksanaAtlas
Оксана 
32 года
5 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
$20
10 баллов
5 лет назад
Макет для рекламы в Инстаграм у блогера
Мне понравилось работать, была бы рада сотрудничеству на постоянной основе!
Оксана, спасибо большое за отличный макет. Всё здорово получилось! Рекомендую Оксану как ответственного исполнителя и буду обращаться вновь.
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