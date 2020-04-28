dramadisiacstudi

Требуется выполнить озвучивание текста. Ищем исполнителя для записи аудиоверсии заданного текста. Обязательно укажите опыт в данной области.
Озвучиваниенет заявок
Закрыт
3 года назад
Требуется выполнить озвучивание текста. Ищем исполнителя для записи аудиоверсии заданного текста. Обязательно укажите опыт в данной области.
Требуется озвучивание текста профессиональным голосом. Необходимо выполнить запись с учетом четкости и выразительности. Подробности в задании.
Приветствую Необходимо выполнить анимационный макет на 15-30 секунд для рекламы блогера. Под формат Инстаграм.