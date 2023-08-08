Цель: найти постоянную удаленную работу тестировщика.
Образование:
2000 г. - 2004г. - ДТСЭ им. Е.О. имПатона.
Обслуживание и ремонт интеллектуальных систем и сетей.
2013 г. - 2016 г. – НГУ им.Артема
Инженер-программист.
Дополнительное образование:
QATestLab «Тестирование ПО».
SkillUp «BASIC WEB AND SQL FOR SOFTWARETESTING».
НОУ ИНТУИТ «Основы тестирования программногообеспечения».
Навыки:
Manual testing - 5 лет опыта
Знания HTML, CSS.
Знание основ реляционных БД и SQL.
Знание методологии и принципов тестирования ПO.
Работа с тестовой документацией (тест-кейс, чек-лист, баг-репорт).
Понимание техник тест-дизайна.
API
Дополнительные навыки:
Создание сайтов на платформах Open Cart, Drupal,Wordpress, Joomla.
SEO-оптимизация сайтов.
SMM продвижение.
Администрирование сайтов.
Понимание основ e-commerce.
Photoshop.
Владение языками:
Русский язык — эксперт;
Украинский язык — эксперт;
Английский язык — pre-intermediate.
Личные качества:
Вдумчивость и внимательность к мелочам.
Настойчивость и упорство в достижении результата.
Системный подход к выполнению работы.
Надежность и постоянство.