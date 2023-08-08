OksanaPRO

Оксана OksanaPRO

 
40 лет
7 лет на фриланс-бирже
Была
2 года назад
QA Tester

Цель:  найти постоянную удаленную работу тестировщика.

Образование: 

2000 г. - 2004г. - ДТСЭ  им. Е.О. имПатона.

Обслуживание и ремонт интеллектуальных систем и сетей.

2013 г. - 2016 г– НГУ им.Артема

Инженер-программист.

 

Дополнительное образование:

QATestLab «Тестирование ПО».

SkillUp «BASIC WEB AND SQL FOR SOFTWARETESTING».

НОУ ИНТУИТ «Основы тестирования программногообеспечения».

Навыки: 
Manual testing - 5 лет опыта

Знания HTML, CSS. 

Знание основ реляционных БД и SQL. 

Знание методологии и принципов тестирования ПO. 

Работа с тестовой документацией (тест-кейс, чек-лист, баг-репорт). 

Понимание техник тест-дизайна. 
API

 

Дополнительные навыки:

Создание сайтов на платформах Open Cart, Drupal,Wordpress, Joomla.

SEO-оптимизация сайтов.

SMM продвижение.

Администрирование сайтов.

Понимание основ e-commerce.

Photoshop.

 

Владение языками:

Русский язык — эксперт;

Украинский язык — эксперт;

Английский язык — pre-intermediate.

Личные качества:

Вдумчивость и внимательность к мелочам.

Настойчивость и упорство в достижении результата.

Системный подход к выполнению работы.

Надежность и постоянство.