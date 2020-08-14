рерайтинг / копирайтинг / перевод текстов с английского / обработка фото / рисование и дизайн
• Владею английским на высоком уровне(B2-C1), максимальный уровень владения русским и украинским языками.
Переведу Ваш текст с английского, проверю русский или украинский текст на наличие ошибок;
• Цифровой художник, рисую персонажей и реальных людей в paint tool SAI в разных стилях;
• Хорошо знаю Adode Photoshop, имею богатый опыт в редактировании, ретушировании и цветокоррекции фотографий. Работала вместе с профессиональным фотографом, обрабатывала фотографии свадебных пар.
Моё портфолио можно посмотреть тут.
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Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
3 года назад
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!