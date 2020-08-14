Oksana_Mykytenko

Оксана Микитенко Oksana_Mykytenko

 
23 годаУкраина/Львов
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
рерайтинг / копирайтинг / перевод текстов с английского / обработка фото / рисование и дизайн

• Владею английским на высоком уровне(B2-C1), максимальный уровень владения русским и украинским языками.    

Переведу Ваш текст с английского, проверю русский или украинский текст на наличие ошибок;

• Цифровой художник, рисую персонажей и реальных людей в paint tool SAI в разных стилях;

• Хорошо знаю Adode Photoshop, имею богатый опыт в редактировании, ретушировании и  цветокоррекции фотографий. Работала вместе с профессиональным фотографом, обрабатывала фотографии свадебных пар.

Моё портфолио можно посмотреть  тут.

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$50
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Отзывы заказчиков
oleg9992G
29 летРоссия
4 года в сервисе
Был
3 года назад
$50
10 баллов
3 года назад
Эскиз на пачку банановых чипсов
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