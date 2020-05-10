Oksanakornienko

Профессиональный технический переводчик

Профессиональныйпереводчик:Английский-русский,русский-английский, английский - украинский, украинский -английский Опытработы с 2004 года по настоящее время переводчик ПАО «КБ Коксохиммаш» (конструкторское бюро, г. Славянск, Донецкая область.Переводконтрактов, соглашений, финансовых документов, IT,технической документации: руководства к эксплуатации, программы и методики

испытаний, технические и контрактные спецификации чертежи ((AutoCAD,Spot light,Solid Works,)каталоги и др.Лингвистическоесопровождение переговоров, работа на авторском надзоре (на строительных площадках) в Пакистане - (Pakistan SteelPlant), в Индии- (BhilaiSteel Plant,Bokaro SteelPlant, Visakhapatnam Steel Plant,Rourkela SteelPlant, SAIL, CET, MECON, Bhilai Engineering Corporation), Турции (СVS)