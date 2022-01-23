Веб-дизайнер, Таплинк мейкер

Здравствуйте меня зовут Оксана! Я веб-дизайнер. Делаю уникальный Taplink и сайты на Tilda под ключ

Моя цель — создать эстетичные и продающие Таплинки и сайты для ваших услуг и бизнеса

Я чувствую эстетику, вникаю в бизнес каждого клиента и создаю сайты, которые отражают позиционирование и ценности именно вашего бренда

Моя основная задача — наполнить сайт смыслами чтобы у потенциального клиента была одна лишь цель — приобрести ваш продукт. Сделать ваш мини лендинг не похожим на других.

Помогаю вывести вашу упаковку на новый уровень — увеличить продажи, отделить от конкурентов и повысить эффективность рекламы.

Более десятка пректов Taplink, работала с экспертами, коучами, крупными блогерами и брендами