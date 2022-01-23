Веб-дизайнер, Таплинк мейкер
Здравствуйте меня зовут Оксана! Я веб-дизайнер. Делаю уникальный Taplink и сайты на Tilda под ключ
Моя цель — создать эстетичные и продающие Таплинки и сайты для ваших услуг и бизнеса
Я чувствую эстетику, вникаю в бизнес каждого клиента и создаю сайты, которые отражают позиционирование и ценности именно вашего бренда
Моя основная задача — наполнить сайт смыслами чтобы у потенциального клиента была одна лишь цель — приобрести ваш продукт. Сделать ваш мини лендинг не похожим на других.
Помогаю вывести вашу упаковку на новый уровень — увеличить продажи, отделить от конкурентов и повысить эффективность рекламы.
Более десятка пректов Taplink, работала с экспертами, коучами, крупными блогерами и брендами
Портфолио
- Таплинк для фитнес тренера42 просмотра
- Таплинк для психолога34 просмотра
- Сайт на Тильде для курса34 просмотра
- Таплинк для коуча79 просмотров
- Таплинк для эксперта30 просмотров
- Таплинк для астролога26 просмотров
- Таплинк для мастера маникюра40 просмотров
- Таплинк для Акватории48 просмотров
- Таплинк для психолога29 просмотров
- Таплинк для иллюстратора24 просмотра
- Таплинк для логопеда26 просмотров
- Таплинк для эксперта26 просмотров