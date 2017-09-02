Ol-la-la

Ольга Похила Ol-la-la

 
35 летУкраина/Киев
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Предметная съемка

    Необходимо отснять в стиле "инстаграмм" продукт (пауэрбанки) с аксессуарами, в интерьере, руки и тд,   В том числе, добавив на некоторые имиджи инфографику. Киев На все вопросы отвечу,

    Инфографика
    Фотосъемка5 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Создание ролика из фото для ютуб

    Интересует изготовление рисованного (компьютерная графика) ролика с использованием наших фото до 30 сек для размещения на ютубе. Сегмент-мобильные  телефоны.  Сроки- 2 дня!

    Видеомонтаж20 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Съемка и монтаж видео-обзора

    Есть проект из 6 видеобзоров для размещения на сайтах и в ютуб. Проект под ключ - сценарий, текст, графика (возможно), съемка, монтаж, готовое видео. Категория - смартфоны. Композиция - без человека в кадре. Хронометраж - 3/4 минуты Сроки - месяц. ...

    Фотосъемка3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад