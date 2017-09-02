Необходимо отснять в стиле "инстаграмм" продукт (пауэрбанки) с аксессуарами, в интерьере, руки и тд, В том числе, добавив на некоторые имиджи инфографику. Киев На все вопросы отвечу,
Фотосъемка5 заявок
Закрыт
6 лет назад
Необходимо отснять в стиле "инстаграмм" продукт (пауэрбанки) с аксессуарами, в интерьере, руки и тд, В том числе, добавив на некоторые имиджи инфографику. Киев На все вопросы отвечу,
Интересует изготовление рисованного (компьютерная графика) ролика с использованием наших фото до 30 сек для размещения на ютубе. Сегмент-мобильные телефоны. Сроки- 2 дня!
Есть проект из 6 видеобзоров для размещения на сайтах и в ютуб. Проект под ключ - сценарий, текст, графика (возможно), съемка, монтаж, готовое видео. Категория - смартфоны. Композиция - без человека в кадре. Хронометраж - 3/4 минуты Сроки - месяц. ...