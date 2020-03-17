Веб-дизайнер, которого ты искал

Привет! Во-первых, добро пожаловать и спасибо, что зашли ко мне в гости! Я Оля — начинающий веб-дизайнер из Санкт-Петербурга. Дизайном занимаюсь недавно, но люблю его всей душой.

Так как вы очутились здесь, скорее всего, вам нужна помощь в создании нового или редизайне старого сайта. И я рада, что вы меня нашли!

Создание дизайна сайта - это не просто создание красивой картинки, но еще и анализ сферы и самого проекта, а ещё грамотное структурирование информации на сайте. С радостью помогу вам в этом)