Предоставляю услуги по наполнению интернет-магазинов и сайтов.
Здравствуйте! Меня зовут Ульянова Ольга. Я предоставляю услуги по наполнению интернет-магазинов и сайтов. Про себя могу сказать, что я ответственная, исполнительная, люблю работать с сайтами. Работаю с любой CMS. Знание html, css, photoshop. Быстро учусь.
Скайп olechka_solnce_
Почта [email protected]
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Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
7 лет назад
Ольга быстро выполнила задачу. Всё хорошо! Работаем дальше!
Ответный отзыв
Понравилось сотрудничать с Евгением. Всегда на связи, оплата в срок, четкая постановка задачи. Рекомендую!