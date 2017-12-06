Olch_ik

Ольга Olch_ik

 
39 лет
14 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Предоставляю услуги по наполнению интернет-магазинов и сайтов.

Здравствуйте! Меня зовут Ульянова Ольга. Я предоставляю услуги по наполнению интернет-магазинов и сайтов. Про себя могу сказать, что я ответственная, исполнительная, люблю работать с сайтами. Работаю с любой CMS. Знание html, css, photoshop. Быстро учусь.

Скайп olechka_solnce_

Почта [email protected]

Отзывы заказчиков

loyal
37 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
$1
10 баллов
7 лет назад
Перенести контент с одного магазина на другой на движке Bazium
Ольга быстро выполнила задачу. Всё хорошо! Работаем дальше!
Понравилось сотрудничать с Евгением. Всегда на связи, оплата в срок, четкая постановка задачи. Рекомендую!
Ответный отзыв