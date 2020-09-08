OlegGonchar

Составление текстов: СЕО, тематические статьи, литературные эссе, журналистика

Окончил в 1984 году Харьковский институт искусств, театральный факультет. Служил актёром в государственном театре в течение 7 лет. Создал частный коммерческий театр. Автор пьес и инсценировок для театра, одна из которых стоит в репертуаре Харьковского театра кукол. Пишу рассказы и эссе, опубликовал самиздатом книгу, сборник моих работ. Зарегистрирован на литературном портале ПрозаРу: https://proza.ru/avtor/oleggonchar1357 Увлекаюсь литературой, театром, философией, историей. Есть опыт работы со СМИ, опубликовал успешную (в смысле привлечённого трафика) статью на сайте MyKharkov. С 1992 года занимаюсь предпринимательством. Основные специализации - маркетинг, реклама, е-коммерция. Огромный опыт проведения рекламных кампаний. 5 лет занимался бизнес-консультированием. Предлагаю услуги на условиях фриланса: составление СЕО-текстов, статей, описаний товаров; составление литературных текстов, философских и литературных эссе; составление статей для СМИ; составление дипломных работ для студентов гуманитарных ВУЗов; составление планов рекламной деятельности предприятия; исследовательская работа в литературе, театре, маркетинге, рекламе. Выполню заказы на рекламную фотосъёмку, содержащую элементы эротики, а также заказы на сочинение и запись рекламной музыки, песен, зонгов. Съёмка видеоклипов на оригинальном музыкальном материале.