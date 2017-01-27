Знания: C#, WinForms, WPF, Entity Framework, WCF, WebServices, знаком с ASP.NET, MS SQL 20(05)/08(R2)/12/14, SQLite, Firebird 1,1.5,2, MySQL 5.6.x, знаком с Oracle 10g. Изучаю Xamarin Android.

1. Разработка учётной системы для взаимодействия со считывателем RFID - меток .NET 4 (WPF+WinForms, C# с использованием библиотеки DevExpress 2010), SQLite.

2. Разработка сервиса обмена данными мобильного устройства с программой 1С на языке С#.

3.Поддержка программного комплекса, написанного на .NET 4 (WinForms, C# с использованием библиотеки DevExpress 2010), MS SQL 2008, Windows - сервис.

4.Разработка CRM - системы, написанной на .NET 3.5 (C# с использованием библиотеки DevExpress 2008), WEB - сервис, MS SQL 2008 и SQL compact 3.5.

5.Поддержка программного комплекса, написанного на .NET 4 (C# с использованием библиотеки DevExpress 2010), MS SQL 2008, Windows - сервис.

6.Поддержка и модернизация программы, написанной на .NET 3.5 (C# с использованием библиотеки DevExpress), WEB - сервис, MS SQL 2008 и SQL compact 3.5.

4.Модернизация программы, написанной на .NET 3.5 (C# ), FireBird 1.5.

Есть наработки и своя библиотека в VS NET 2005/8 для WEB и для Win на C#.

Разработал клиент-серверную программу c WEB интерфейсом VS2005-AJAX-MSSQL2005 (учёт производственной стоматологической деятельности). Изучал и использовал компоненты Telerik и DevExpress.

Имею опыт разработки файл-серверного решения Paradox7 (абонентская служба по юридическим лицам горячая вода и тепло).

Разработал и внедрил клиент-серверную программу Paradox11-Firebird (учёт производственной стоматологической деятельности). Перевёл на клиент-серверную основу с Paradox7 на Paradox11-Firebird задачи бухгалтерский учёт и зарплата, кадры, ПЭО.

Работал с SQL Compact 3.5, WEB - сервисами.

Знаком с технологией (LINQ) в Visual Studio 2008.

Есть опыт перевода клиент-серверную Win решения Paradox11-Firebird на клиент-серверное WEB решение VS2005-AJAX-MSSQL2005.