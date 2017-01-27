Добавить элементы в WPF форму

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Завершен2 заявки189 просмотров

есть WPF    проект 

исходники здесь https://dl.dropboxusercontent.com/u/47543104/share/project.zip

нужно акуратно не нарушивши  остальное добавить пару  элементов  с  кастомными  стилями

в соответствии  со  скрином  http://joxi.ru/Grqx7ylcWd8nAz

Требуется только работа с XAML

Поскольку  проект  долгосрочный предполагается  долгосрочное  сотрудничество  по  всяким  такbм штукам  в  зависимости  от хотелок  конечного  клиента.

если  надо  есть  виртуалка  - проект на   vs2010sp1 

разраб с  Украины,  оплата  картой приватбанка.

Оплата  ПОСЛЕ проверки работы.

8 лет назад
caballero
Леонид 
47 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
3 отзыва

Выбранный исполнитель

OlegP
54 года
19 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
8 лет назад
$10
1 день
Работа сделана качественно, в срок. Проблем с пониманием задания и комуникацией не возникало. Исполнитель отлично знает предметную область. Рад сотрудничеству
Чётко поставленное задание. Были все ответы на вопросы. Быстрая оплата. Рекомендую данного заказчика для сотрудничества.

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OlegP
54 года
19 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
8 лет назад

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