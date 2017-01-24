Численное решение уравнения с краевыми условиями на С++

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт1 заявка177 просмотров

Необходимо численно на С++ решить уравнение с краевыми условиями. В итоге необходимо получить линии распределения w. Условие задачи в приложенном файле.

8 лет назад
LiderJob
Иван 
41 год
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров