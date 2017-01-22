Добрый день, Алексей! Я владелец SaaS сервиса. Мы его разрабатываем более года. Сервисом уже пользуются клиенты. Нам в проект требуется специалист по проектированию интерфейсов на постоянной основе. Работа будет периодическая по мере ...
Магистерская - Разработка ансамблевого алгоритма
магистерская специальность: «Информационные системы». Тема: «Разработка ансамблевого алгоритма для задач распознавания образов». Помимо текстовой части нужна еще и программная реализация. То есть сама магистерская(не менее 50 стр.) и программа к ней
срок - 10 февраля
Заявки фрилансеров
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