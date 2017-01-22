Магистерская - Разработка ансамблевого алгоритма

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Закрыт1 заявка98 просмотров

магистерская специальность: «Информационные системы». Тема: «Разработка ансамблевого алгоритма для задач распознавания образов». Помимо текстовой части нужна еще и программная реализация. То есть сама магистерская(не менее 50 стр.) и программа к ней

срок - 10 февраля

8 лет назад
Xameleon-007
Владимир 
42 года
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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