Нужна прога смс сервер + клиентская часть

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
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Задача сделать смс чат, дополнительный функционал в личной беседе

8 лет назад
birsky
48 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад

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