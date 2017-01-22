Проектирование интерфейсов Saas сервиса

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
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Добрый день, Алексей!

Я владелец SaaS сервиса. Мы его разрабатываем более года. Сервисом уже пользуются клиенты.

Нам в проект требуется специалист по проектированию интерфейсов на постоянной основе.

Работа будет периодическая по мере развития проекта.

Форма оплаты - почасовая.

Вам интересно такое сотрудничество? 

8 лет назад
guest_14850895371086
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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