Проектирование интерфейсов Saas сервиса

Добрый день, Алексей!

Я владелец SaaS сервиса. Мы его разрабатываем более года. Сервисом уже пользуются клиенты.

Нам в проект требуется специалист по проектированию интерфейсов на постоянной основе.

Работа будет периодическая по мере развития проекта.

Форма оплаты - почасовая.

Вам интересно такое сотрудничество?