Написать программу на objective-c

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт1 заявка129 просмотров

Написать программу на objective-c которая запрещает или разрешает (lock/unlock) открывать приложения.

8 лет назад
vlad5ss
37 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров