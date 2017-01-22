Настроить сим боксы для отправки смс сообщений -оплата на Сбер

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  2. Прикладное ПО
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Задача:

1.Выбор необходимого оборудования

2.Покупка стартовых пакетов(выбор оптимальных пакетов по цене смс)

3.Настройка отправки смс и получение отчетов. Быстрая замена сим карт,подключение оборудования к существующему серверу.

4. Техническая поддержка работы оборудования!

Необходимая пропускная способность - от 100 000 смс в день!

 Готов рассмотреть покупку Б/У оборудования

8 лет назад
smsclub
41 год
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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