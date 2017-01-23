Задача: 1.Выбор необходимого оборудования 2.Покупка стартовых пакетов(выбор оптимальных пакетов по цене смс) 3.Настройка отправки смс и получение отчетов. Быстрая замена сим карт,подключение оборудования к существующему серверу. 4. Техническая поддержка работы оборудования! ...
Программа на C# взаимодействие с андроид-эмулятором mEMU
Есть такой эмулятор ОС Андроид - mEMU (http://www.memuplay.com/)
Есть игра - Clash of Clans, с которой требуется наладить взаимодействие. Она не может быть запущена под Windows, ей требуется эмулятор андроида. И вот с этим эмулятором mEMU необходимо "общаться" на языке андроида - запускать какие-то системные комнады и обращаться к открытым методам. Тут получается смесь системного программирования под Windows и Android.
Нужен код метода, который будет получать быстро (1мс-50мс) изображение с экрана эмулятора в фоновом режиме (даже если окно эмулятора перекрывает любое другое окно или когда эмулятор свернут).
Если требуется, могу выслать рыбу для выполнения этого задания - проект, работающий с эмулятором:
- Запускающий нужное приложение
- Получающий изображение через команду создания скриншота и сохранения его в папку на диске, а потом считывающий из файла. На мой взгляд, это не самый быстрый метод, должен быть другой... Этих картинок должно считываться в процессе работы очень много и нагружать жесткий диск для этого очень не хочется.
Нужно его доделать, чтобы все работало идеально и без задержек.
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