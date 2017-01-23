Программа на С++, прокси-сервер

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт2 заявки154 просмотра

Программа, которая будет открывать на ПК порты и делать из него прокси сервер. С передачей инфы на страницу сайта

язык программирования: C++

во вложении подробное ТЗ 

8 лет назад
LiderJob
Иван 
41 год
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров