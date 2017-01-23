Шаблон для зеннопостера

Мне нужно следующее. В файле эксель я буду хранить связку прокси+UA и еще 2 поля, по которым будет идентифицироваться данная связка. При запуске шаблона зеннопостера я буду выбирать связку (=профиль) из заданных в экселе, и с этими данными будет открываться браузер. В двух словах - все. :)