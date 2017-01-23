Шаблон для зеннопостера

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Закрыт1 заявка138 просмотров

Мне нужно следующее. В файле эксель я буду хранить связку прокси+UA и еще 2 поля, по которым будет идентифицироваться данная связка. При запуске шаблона зеннопостера я буду выбирать связку (=профиль) из заданных в экселе, и с этими данными будет открываться браузер. В двух словах - все. :)

8 лет назад
faulton
Антон 
46 лет
12 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Maxai
34 года
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад
$10
5 дней
Сделал шаблон для Зенннопостера, я не проверил ключевой момент и оплатил. через день отписал автору с просьбой посмотреть и починить, в итоге просто тупой игнор школьника :)
Четкое задание, оплата сразу после выполнения. Рекомендую к сотрудничеству как надежного заказчика! :)

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Maxai
34 года
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад