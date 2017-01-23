Написать сервер-клиент приложение

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт6 заявок178 просмотров

Добрый вечер!

Нужно написать сервер-клиент приложение, связи сайта с электронным прибором по тср

Как-то так

8 лет назад
SvitPark
38 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров