Мне нужно следующее. В файле эксель я буду хранить связку прокси+UA и еще 2 поля, по которым будет идентифицироваться данная связка. При запуске шаблона зеннопостера я буду выбирать связку (=профиль) из заданных в экселе, и ...
Написать сервер-клиент приложение
Добрый вечер!
Нужно написать сервер-клиент приложение, связи сайта с электронным прибором по тср
Как-то так
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