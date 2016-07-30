Добрый вечер! Нужно написать сервер-клиент приложение, связи сайта с электронным прибором по тср Как-то так
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Добрый день! Нужно установить электронную коммерцию на сайт. Чтобы все данные отображались в аналитиксе.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Нужен человек, который будет осуществлять холодные звонки по базе. С навыками по продаже напольных покрытий: паркет, ламинат, паркетная химия.Служба поддержки4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Добрый день! Нужно писать статьи об напольных покрытиях в частности: паркет, ламинат, паркетная доска, массивная доска, террасная доска....Копирайтинг24 заявкиЗакрыт8 лет назад
Требуется база данных по клиентам, купившим квартиры в Голосеевском районе за последние 2-а года на основании данных БТИ либо ипотечного кредитования. Прошу в предложении указывать: 1. Сроки предоставления. 2. Количество соответствующих номеров ...Базы данныхнет заявокЗакрыт9 лет назад