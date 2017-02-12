Написать софт CVS в HTML конвертер

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Завершен2 заявки161 просмотр

из каждой строки CVS создаем html (текстовый) файл по шаблону. MAC / PC

Есть уже готовая похожая программа http://www.internet-soft.com/DEMO/multiplefilemakersetup.exe 

HTML
8 лет назад
maratikon
55 лет
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

mrPuh
45 лет
16 лет в сервисе
Был
4 часа назад
8 лет назад
$20
1 день
Ильдар делает все четко быстро и профессионально, быстро исправляет и дорабатывает любые мелочи. Ильдар строгий и требовательный, но в то же время лояльный исполнитель, заказчикам для комфортной работы рекомендую четко прописывать ТЗ.
Константин предоставил понятное ТЗ и произвел своевременную оплату. Рекомендую как порядочного заказчика.

Заявки фрилансеров

mrPuh
45 лет
16 лет в сервисе
Был
4 часа назад
8 лет назад