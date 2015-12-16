maratikon

Константин Маратов maratikon

 
53 годаРоссия/Рославль
8 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
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недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$3
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
bochazzz
31 годУкраина
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$3
3 балла
6 лет назад
Внесение товаров, описаний и изменение имен фото товаров
Константин - это заказчик, который сам не знает чего хочет. При выдаче заказа объяснил все просто и понятно, НО..... после выполнения первых позиций, начал вносить корректировку в утвержденное им же оформление заказа. После своевременной корректировки позиций(согласно задания заказчика), он отказывается от дальнейшего сотрудничества, ссылаясь на низкое качество выполнения задания. И естественно не заплатил за проделанную работу. НЕ РЕКОМЕНДУЮ К СОТРУДНИЧЕСТВУ.
В задание требовалось внести описание товаров, почти в каждой позиции были ошибки или просто копи паста не понятно откуда, сделано все на авось.
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Zarikkk
26 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$3
10 баллов
7 лет назад
Внесение товаров, описаний и изменение имен фото товаров
Константин понятно расписал требуемое, всегда был на связи. Оплата произведена в срок
Ярослав очень внимательно прочел ТЗ и сделал все как надо с первого раза и без ошибок
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mrPuh
43 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
10 дней назад
$20
10 баллов
7 лет назад
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Константин предоставил понятное ТЗ и произвел своевременную оплату. Рекомендую как порядочного заказчика.
Ильдар делает все четко быстро и профессионально, быстро исправляет и дорабатывает любые мелочи. Ильдар строгий и требовательный, но в то же время лояльный исполнитель, заказчикам для комфортной работы рекомендую четко прописывать ТЗ.
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wpmax
30 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
год назад
$20
10 баллов
8 лет назад
Доработака woocommerce
Все прошло отлично, рекомендую!
Отличный исполнитель, сделано все очень быстро и качественно, были доработки также выполнены быстро. Было бы очень круто если бы принимал другие методы оплаты кроме webmoney Обязательно обращусь еще
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