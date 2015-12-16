Задача при нажатии на кнопку, по определенному условию сделать дополнительные строки для некоторых товаров, содержащее вариации этого товара.
- Базы данных7 заявокЗакрыт6 лет назад
Задача, оптимизировать тему под мобильные устройства и планшеты, для мобильной версии некоторые элементы убрать, некоторые перенести, оптимизировать размеры картинок и шрифтов. Должно хорошо работать на маленьких экранах начиная с iphone 5. Я предоставлю макет в ...HTML-верстка4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Я даю ссылки на нужные товары, вы размещаете по шаблону их на craigslist (в мой аккаунт) Указывайте цену за 10 размещений, если готовы к работе, указывайте окончательные сроки + цену Все данные есть, картинки есть - Возможно потребуется ...Наполнение сайтов10 заявокЗакрыт6 лет назад
На сайте появились ромбики с вопросами, вместо русских букв Задача удаленно объяснить пошагово, как это исправить в реальном времени. Я буду выполнять ваши требования. Пожалуйста указывайте окончательную цену и сроки. Без этого заявка не будет рассмотренаВеб-программирование11 заявокЗакрыт6 лет назад
Плагин для импорта товаров из cvs в woocomerce при обработке thumbnails начинает сыпать ошибки p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Helvetica; color: #454545} function (){return f&&(c&&!b&&(h=f.length-1,g.push(c)),function d(b){n.each(b,function(b,c){n.isFunction(c)?a.unique&&j.has(c)||f.push(c):c&&c.length&&"string"!==n.type(c)&&d(c)})}(arguments),c&&!b&&i()),this} Обращался в суппорт хостинга, сказали что проблема в плагине, обращался ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
[list][*]Обработка фотографий товаров для интернет-магазина, выравнивать фон, убрать посторонние предметы, почистить от грязи, кадрировать, добавить резкости и тд.)[/list][list][*]Знание фотошопа и навыки ретуширования[*]Всего 30 фоток[/list]Процесс:[list][*]Скачиваете фотки с FTP в .CR2[*]Переименовать файл по заданному формату[*]Обрабатываете фотку[*]Сохранить в JPG[*]Закидываете ...Обработка фотографий52 заявкиЗакрыт6 лет назад
Есть фотография запчасти, по фотографии нужно найти как можно больше совместимых моделей искать можно везде aliexpress, ebay, amazon, google и др. Оплата за каждый найденный и внесенный товар. Среднее время поиска 1-3 минуты на одну позицию, оплата ...Наполнение сайтов5 заявокЗакрыт7 лет назад
Основные задачи:[list][*]Поиск и внесение в эксель описания товара, технических характеристик товара[*]Переименование имен картинок для товара в зависимости от модели точно по определенному формату[*]Поиск описания и руководства пользователя в PDF формате[*]В среднем на одно наименование 4 ...Наполнение сайтов1 исполнительЗакрыт7 лет назад
добавить поиск ajax в навигацию woocommerce / wordpress в полный экран сделать плагиномСистемы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт7 лет назад
- Переделать стили в соответствии с макетом - Добавить форму поиска в header - Добавить меню - Сделать "карусель" селектор категорий с товарами - Переделать футер в соответствии с макетом - Доработать несколько багов по сайту в css Есть готовая верстка в ...Системы управления (CMS)7 заявокЗакрыт7 лет назад
Основные задачи:[list][*]Поиск и внесение в эксель описания товара, технических характеристик товара[*]Переименовка имен картинок для товара в зависимости от модели точно по определенному формату[*]Поиск описания и руководства пользователя в PDF формате[*]В среднем на одно наименование 4 ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен7 лет назад
Нужно доработать главную страницу, вывести на нее категории товаров, строку поиска, лучшие товары, распродажа, новые. Сверстать все по готовому макету, сроки 1 неделя Пишите примерные цены. По сложности примерно как тут: http://wp.rivertheme.com/ri-ione/home-minimal-with-filterВеб-программирование1 исполнительЗакрыт7 лет назад
Верстка страницы товара для wordpress / woocommerce по готовому макетуHTML-верстка9 заявокЗакрыт7 лет назад
из каждой строки CVS создаем html (текстовый) файл по шаблону. MAC / PC Есть уже готовая похожая программа http://www.internet-soft.com/DEMO/multiplefilemakersetup.exeПрикладное ПО1 исполнительЗавершен7 лет назад
1. В зависимости заполнена ли ссылка в атрибуте "скачать" или "купить Itunes" появляются дополнительные кнопки, как в списке товаров так на странице товара. При нажатии на кнопку переходим в новом окне по ссылке указанной в ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен8 лет назад