Константин - это заказчик, который сам не знает чего хочет. При выдаче заказа объяснил все просто и понятно, НО..... после выполнения первых позиций, начал вносить корректировку в утвержденное им же оформление заказа. После своевременной корректировки позиций(согласно задания заказчика), он отказывается от дальнейшего сотрудничества, ссылаясь на низкое качество выполнения задания. И естественно не заплатил за проделанную работу. НЕ РЕКОМЕНДУЮ К СОТРУДНИЧЕСТВУ.