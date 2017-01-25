Тех задание на разработку ПО для тренировки в стрельбе

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Общее описание системы.

Необходимо разработать программу, которая с заданными пользователем параметрами будет отображать траектории полета тарелки. Траектории полетов будут отображаться на экране в виде летящей оранжевой тарелки заданных размеров.

Параметры, задаваемые пользователей.(пользователем)

После старта системы пользователем в выпадающем меню задаются следующие параметры:

  • Выбор одиночный полет или дуплет
  • Выбор типа полета для одиночного полета или 2-х типов полета для дуплета
  • Выбор размера тарелки
  • Выбор скорости полета тарелки для одиночного полета или 2-х типов полета для дуплета
  • Задание интервала повторения полета тарелки (одна за одной) в одиночном полете или 2-х тарелок в дуплете
  • Задание количества повторений полета тарелки для одиночного полета или повторения дуплета
  • Задание времени задержки перед стартом для начала работы программы (в сек)
8.выбор наклона тарелки (открытая , в ребре ,полуоткрытая)

9.выбор места старта тарелки (нижняя часть экрана , верхняя , центр.)

Справочник типов полетов.

Горизонтальная слева направо

Горизонтальная справа налево

Горизонтальная (заяц)

Свеча

Слева-направо восходящая

Справа-налево восходящая

Справочник размеров тарелки.

Мини (размер?)

Стандартная (размер?)

Макси (размер?)

Справочник скорости полета тарелки.

Медленная

Средняя

Быстрая

8 лет назад
guest_14853349968918
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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