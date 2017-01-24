Простая программа для Вконтакте для помощи админстратору

Доброго времени суток уважаемые фрилансеры.

Требуется написание десктопной программы для Вконтакте, основными функциями которой

являются:копирование страниц, ведение переписки с нескольких профилей,

ручной постинг комментариев и ответы на них.

Во вложенных файлах вы сможете найти примерный графический дизайн программы.

Программа делится на три символические части(вкладки)

1. Копирование страниц.

Задача данной вкладки копирование уже имеющихся в сети вк страниц, теми страницами которые мы загружаем в формате логин:пароль

Принцип копирования: первая строка из списка профилей копирует первую страницу

из списка копируемых страниц. Вторая, вторую и так далее.

Существует два варианта копирования

В первом из них можно выбрать полное копирование(копируется полностью вся

информация имеющаяся на странице за весь период ее существования) либо

копирование с указанной даты(копируется лишь та информация, которая

появилась на странице с указанной даты)

При выборе второго варианта копирования, программа в реальном времени периодически проверяет

страницы доноры и копирует в соответствующие страницы информацию.

2.Чат.

Во второй вкладке программы находится чат. То есть загруженные в нее

страницы в формате логин:пароль находят в авторизованной стадии и если

на них приходят новые сообщения об этом свидетельствует характерная

отметка напротив пары логин папроль. При двойном клике на строке профиля

в окне справа открывается список его диалогов, при клике на диалог

открывается переписка с возможностью ведения диалога.

3.Комментарии.

Вкладка комментарии существует для удобства комментирования записей с профилей,

а так же для ответов на комментарии оставленные на профили.

существует два типа работы вкладки:

Первый, для добавления новых комментариев. При этом выбирается соответствующий

флажок, указывается ссылка на пост, вводится сообщение и выбирается

профиль, с которого будет отправлен комментарий.

Второй, для ответов на оставленные комментарии. Если кто-то оставил ответ на наш

комментарий, напротив профиля появляется соответствующий значок "!!!".

Выбрав соответствующий флажок мы должны увидеть те комментарии, которые

нам оставили. Для того чтобы ответить на один из них необходимо выбрать

коммент, на который хотим ответить, ввести сообщение и отправить.

Заинтересовавшихся приглашаю к обсуждению.

Связь через скайп либо через откликнуться.