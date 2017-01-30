Программа для просмотра DWG файлов

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт5 заявок422 просмотра

Требуется программа аналогичная по функционалу и интерфейсу Free DWG Viewer. Можно использовать готовое ПО (если найдете) или писать с нуля, это неважно.

Важно:

- Стандартный интерфейс: кнопки сверху, остальное - поле просмотра файла

- Минимальный функционал: открыть, отправить на печать, масштабирование

- Готовую программу скомпоновать в ехе файл, работающий на Win XP, 7, 8, 10 (желательно чтобы вся программа была одним файлом)

8 лет назад
halcyogen
Егор 
34 года
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

IT-NV
39 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
8 лет назад
$30
7 дней
Автор взялся за работу и слился.

Заявки фрилансеров

IT-NV
39 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
8 лет назад