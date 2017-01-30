Доброго времени суток уважаемые фрилансеры. Требуется написание десктопной программы для Вконтакте, основными функциями которой являются:копирование страниц, ведение переписки с нескольких профилей, ручной постинг комментариев и ответы на них. ...
Программа для просмотра DWG файлов
Требуется программа аналогичная по функционалу и интерфейсу Free DWG Viewer. Можно использовать готовое ПО (если найдете) или писать с нуля, это неважно.
Важно:
- Стандартный интерфейс: кнопки сверху, остальное - поле просмотра файла
- Минимальный функционал: открыть, отправить на печать, масштабирование
- Готовую программу скомпоновать в ехе файл, работающий на Win XP, 7, 8, 10 (желательно чтобы вся программа была одним файлом)
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