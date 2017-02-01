Требуется программа аналогичная по функционалу и интерфейсу Free DWG Viewer. Можно использовать готовое ПО (если найдете) или писать с нуля, это неважно. Важно: - Стандартный интерфейс: кнопки сверху, остальное - поле просмотра файла ...
Сделать WIN-приложение
Требуется в оперативный срок сделать WIN-приложения (Ака "Веб-браузер") для отображения нужной ссылки.
- Ссылки и название могут меняться по нужной клавише F1.
- Выход из приложение через ESC и ввода пароля для закрытия приложения.
- Приложение должно быть на весь экран.
- Схему приложения прикрепил.
Очень оперативный срок!
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Прикладное ПО1 исполнительЗакрыт8 лет назад
Требуется опытный программист имеющий знание в программировании на delphi/ . Имеется программа написанное именно на языке delphi но с множественными ошибками кодов и скриптов . Необходимо исправить все баги и настроить его на новый ...Прикладное ПО1 исполнительЗавершен8 лет назад
Есть опубликованный в интернете SOAP-сервис (есть доступ к WSDL этого сервиса). Требуется помощь в создании клиента для данного сервиса в виде консультации по разбору самого сервиса. То есть вы анализируете имеющийся ...Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт8 лет назад
мониторинг вибросостояния турбогенераторов с помощью нейроситевых технологийПрикладное ПО2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Необходимо создать программу конвертер данных. Подробное ТЗ приложено.Кратко суть:Имеем текстовый файл в формате csv с определенной структурой и наполнением данных (массив данных) с символом-разделителем полей данных. Размер файла от 2 гб. Офис не открывает.Необходимо излечь ...Прикладное ПО10 заявокЗакрыт8 лет назад
Общее описание системы. Необходимо разработать программу, которая с заданными пользователем параметрами будет отображать траектории полета тарелки. Траектории полетов будут отображаться на экране в виде летящей оранжевой тарелки заданных размеров. Параметры, задаваемые пользователей.(пользователем) ...Прикладное ПО4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Доброго времени суток уважаемые фрилансеры. Требуется написание десктопной программы для Вконтакте, основными функциями которой являются:копирование страниц, ведение переписки с нескольких профилей, ручной постинг комментариев и ответы на них. ...Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Необходимо численно на С++ решить уравнение с краевыми условиями. В итоге необходимо получить линии распределения w. Условие задачи в приложенном файле.Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт8 лет назад
из каждой строки CVS создаем html (текстовый) файл по шаблону. MAC / PC Есть уже готовая похожая программа http://www.internet-soft.com/DEMO/multiplefilemakersetup.exeПрикладное ПО1 исполнительЗавершен8 лет назад
Добрый вечер! Нужно написать сервер-клиент приложение, связи сайта с электронным прибором по тср Как-то такПрикладное ПО6 заявокЗакрыт8 лет назад