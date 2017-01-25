Конвертер данных

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
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Необходимо создать программу конвертер данных. Подробное ТЗ приложено.Кратко суть:Имеем текстовый файл в формате csv с определенной структурой и наполнением данных (массив данных) с символом-разделителем полей данных. Размер файла от 2 гб. Офис не открывает.Необходимо излечь (выборка) определенные данные и записать в созданный КОНВЕРТЕРОМ текстовый файл в формате trd с определенной структурой и наполнением данных с символом-разделителем полей.

ТЗ, образцы файлов по ссылке https://yadi.sk/d/6QJnjzuj3AtGwN

8 лет назад
financial_1972
Николай 
52 года
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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