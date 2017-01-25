Искуственные нейроные сети

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Закрыт2 заявки158 просмотров

мониторинг вибросостояния турбогенераторов с помощью нейроситевых технологий 

8 лет назад
Rononm
Ронон 
41 год
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров