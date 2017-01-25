Требуется программа аналогичная по функционалу и интерфейсу Free DWG Viewer. Можно использовать готовое ПО (если найдете) или писать с нуля, это неважно. Важно: - Стандартный интерфейс: кнопки сверху, остальное - поле просмотра файла ...
Искуственные нейроные сети
мониторинг вибросостояния турбогенераторов с помощью нейроситевых технологий
Заявки фрилансеров
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