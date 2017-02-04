Требуется опытный программист delphi

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Завершен10 заявок243 просмотра

Требуется опытный программист имеющий знание  в программировании на delphi/    . Имеется программа написанное  именно  на языке delphi  но с множественными ошибками кодов и скриптов .  Необходимо исправить  все баги и настроить его на новый сервер .   Исходники  программы   покажу  при разговоре . 

Delphi
8 лет назад
adsgroup1
Тимур 
45 лет
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 отзывов(-1)

Выбранный исполнитель

romantel
Роман 
44 года
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад
$130
5 дней
Отличный специалист . Знает свое дело . Всегда на связи .
Заказчик четко поставил ТЗ, после выполнения оплатил все работы в срок, было приятно сотрудничать.

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romantel
Роман 
44 года
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад

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