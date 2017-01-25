Требуется программа аналогичная по функционалу и интерфейсу Free DWG Viewer. Можно использовать готовое ПО (если найдете) или писать с нуля, это неважно. Важно: - Стандартный интерфейс: кнопки сверху, остальное - поле просмотра файла ...
Требуется почасовая консультация в создании клиента к SOAP-сервису
Есть опубликованный в интернете SOAP-сервис (есть доступ к WSDL этого сервиса).
Требуется помощь в создании клиента для данного сервиса в виде консультации по разбору самого сервиса.
То есть вы анализируете имеющийся сервис (будем считать, что он создан в соответствии со всеми стандартами) и рассказываете мне как написать клиент и/или предлагаете какие-то уже готовые решения.
Требования к консультанту:
1) Хорошее знание SOAP.
2) Практический опыт создания SOAP сервисов и клиентов к ним.
3) Наличие голосового скайпа для проведения консультации.
4) Желательно наличие времени для работы на выходных.
Оплата почасовая. Предложите цену своей работы за час.
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