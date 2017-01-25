Требуется почасовая консультация в создании клиента к SOAP-сервису

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт3 заявки133 просмотра

Есть опубликованный в интернете SOAP-сервис (есть доступ к WSDL этого сервиса). 

Требуется помощь в создании клиента для данного сервиса в виде консультации по разбору самого сервиса. 

То есть вы анализируете имеющийся сервис (будем считать, что он создан в соответствии со всеми стандартами) и рассказываете мне как написать клиент и/или предлагаете какие-то уже готовые решения. 

Требования к консультанту: 

1) Хорошее знание SOAP. 

2) Практический опыт создания SOAP сервисов и клиентов к ним. 

3) Наличие голосового скайпа для проведения консультации. 

4) Желательно наличие времени для работы на выходных. 

Оплата почасовая. Предложите цену своей работы за час.

8 лет назад
khusamov
48 лет
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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