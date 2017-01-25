Требуется почасовая консультация в создании клиента к SOAP-сервису

Есть опубликованный в интернете SOAP-сервис (есть доступ к WSDL этого сервиса).

Требуется помощь в создании клиента для данного сервиса в виде консультации по разбору самого сервиса.

То есть вы анализируете имеющийся сервис (будем считать, что он создан в соответствии со всеми стандартами) и рассказываете мне как написать клиент и/или предлагаете какие-то уже готовые решения.

Требования к консультанту:

1) Хорошее знание SOAP.

2) Практический опыт создания SOAP сервисов и клиентов к ним.

3) Наличие голосового скайпа для проведения консультации.

4) Желательно наличие времени для работы на выходных.

Оплата почасовая. Предложите цену своей работы за час.