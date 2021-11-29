Access VBA Postgres

Пишу и корректирую прикладное ПО на базе MS Access. Адаптирую код на VBA.

Реализую взаимодействие с Postgres для больших проектов. Реализация бизнес-логики встроенными функциями.

Быстрое создание прототипов решений задач для дальнейшей реализации на других ЯП.

Возможно взаимодействие с архаичными структурами данных типа FoxPro, Clipper, dBase .....