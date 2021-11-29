Access VBA Postgres
Пишу и корректирую прикладное ПО на базе MS Access. Адаптирую код на VBA.
Реализую взаимодействие с Postgres для больших проектов. Реализация бизнес-логики встроенными функциями.
Быстрое создание прототипов решений задач для дальнейшей реализации на других ЯП.
Возможно взаимодействие с архаичными структурами данных типа FoxPro, Clipper, dBase .....
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Офф-лайн АРМ "Авторазборка"103 просмотра
- Конвертер полетных заданий для БПЛА85 просмотров
- "Профучет" для ФСИН РФ81 просмотр
- CRM для подразделений БЭП МВД "Учет входящих"108 просмотров
- ERP для оптовой торговли канцелярскими товарами82 просмотра