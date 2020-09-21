Транскрибация аудио и видео записей в текст

Я не любитель о себе много рассказывать, но если вкратце, то у меня два высших образования: техническое и юридическое. Трудовая деятельность была связана с работой на сборочном производстве (оборонное предприятие), в сфере недвижимости, большой опыт руководящей работы в сфере управления персоналом и в качестве тренера по айкидо. Поэтому, в совершенстве знаю техническую терминологию, все, что связано с персоналом и тренировочным процессом. Внимателен к деталям и грамотности любого документа.Хобби: айкидо (3 дан, старший инструктор), плавание.Мне импонирует профессия транскрибатора тем, что я люблю помогать другим людям и доносить мысли до массы людей. Я стремлюсь удовлетворить запрос клиента и очень уважаю его труд, отношусь к записи клиента как к своей собственной. Если что-то заинтересует дополнительно, с удовольствием отвечу.