Фриланс это настроение

Занимаюсь вёрсткой, разработкой и доработкой мобильных/веб-приложений.

Работа с Figma, составление дизайна и дальнейшая верстка.

Возможное добавление логики сайта на JS (Vue) при договоренности.

Корректировки и изменения вносятся в процессе работы в соответствии поправок заказчика.

Есть опыт работы с SASS/SCSS, использование сборщика (webpack), package managers (npm, yarn).

Работа с различными фреймворками CSS для удобства работы (сюда относится и materialize, дающий преимущество в разработке модальных окон, меню, профиля аккаунта) и ускорения разработки.

Опыт работы около полугода с quasar framework, работа с которым значительно сокращает код, оптимизирует и визуально насыщает сайт разнообразием элементов.

Фреймворк работает на базе Vue CLI.

Верстка/дизайн/разработка!