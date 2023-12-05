Занимаюсь вёрсткой, разработкой и доработкой мобильных/веб-приложений.
Работа с Figma, составление дизайна и дальнейшая верстка.
Возможное добавление логики сайта на JS (Vue) при договоренности.
Корректировки и изменения вносятся в процессе работы в соответствии поправок заказчика.
Есть опыт работы с SASS/SCSS, использование сборщика (webpack), package managers (npm, yarn).
Работа с различными фреймворками CSS для удобства работы (сюда относится и materialize, дающий преимущество в разработке модальных окон, меню, профиля аккаунта) и ускорения разработки.
Опыт работы около полугода с quasar framework, работа с которым значительно сокращает код, оптимизирует и визуально насыщает сайт разнообразием элементов.
Фреймворк работает на базе Vue CLI.
Верстка/дизайн/разработка!
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