Olegalive2009

Текст от А до Я для вас и вашего бизнеса

Добрый день

Меня зовут Олег

Сейчас работаю фрилансером

украинский и русский языки родные , английский разговорный и технический





Предлагаю все основные виды операций с текстом в обоих направлениях

Перевод , рерайтинг , сжатие текста ( конкретика ), популяризация технических текстов

Редактирование и набор текста с фото

Текст от А до Я для вас и вашего бизнеса

Всем Хорошего настроения