Olegalive2009

Олег Бондаренко Olegalive2009Olegalive2009
58 летУкраина/Измаил
год на фриланс-бирже
Был
2 месяца назад
Текст от А до Я для вас и вашего бизнеса
Добрый день
Меня зовут Олег
Сейчас работаю фрилансером
украинский и русский языки родные , английский разговорный и технический
Предлагаю все основные виды операций с текстом в обоих направлениях
Перевод , рерайтинг , сжатие текста ( конкретика ), популяризация технических текстов
Редактирование и набор текста с фото
Текст от А до Я для вас и вашего бизнеса
Всем Хорошего настроения