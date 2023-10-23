Olegalive2009

Олег Бондаренко Olegalive2009

 
58 летУкраина/Измаил
год на фриланс-бирже
Был
2 месяца назад
Текст от А до Я для вас и вашего бизнеса

Добрый день

Меня зовут Олег

Сейчас работаю фрилансером 

украинский и русский языки родные , английский разговорный и технический


Предлагаю все основные виды операций с текстом в обоих направлениях

Перевод , рерайтинг ,  сжатие текста  ( конкретика ), популяризация технических текстов

Редактирование и набор текста с фото

Текст от А до Я для вас и вашего бизнеса

Всем Хорошего настроения