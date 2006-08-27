Есть рабочие скрипты сервиса знакомств на нескольких языках кроме русского. Требуется их качественно русифицировать.
- Веб-программирование22 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $50
Требуется написать php скрипты для добавления виртуальных хостов в веб сервере Apache. Подробности при переписке. Аська 468649Закрыт12 лет назад
- $250
Требуется написать биллинговую панель с нуля для хостинговой панели Parallels Confixx. То есть должна быть полная интеграция с данной панелью. Для удобства могу создать VPS сервер например в VMware или Parallels Desktop 4 с ...Закрыт13 лет назад
Необходимо полностью сменить дизайн сайтаДизайн сайтов51 заявкаЗакрыт16 лет назад
- $100
Есть рабочие скрипты рекламной биржи, скрипты написаны на php и не используют MySQL базу. Все данные хранятся в файлах как в магазинах WmShop. Требуется переписать скрипты, чтобы все данные хранились в MySQL базе а не в файлах, ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен17 лет назад
- $100
Срочно требуется доработать панель администратора рекламной биржи. Скрипты стоят по адресу http://www.e-adman.orgВеб-программирование1 исполнительЗакрыт17 лет назад
- $50
Есть готовое ПО по продаже рекламных мест. Оплата принимается через платёжную систему PayPal.com Требуется переписать приём платежей с PayPal на Webmoney. Скрипты можно посмотреть по адресу http://www.adbaner.orgПрочее9 заявокЗакрыт17 лет назад
- $50
Есть готовые скрипты торговой площадки. Скрипты написаны PHP+MySQL. Все данные хранятся в базе MySQL. Требуется написать файлы доставки товара после оплаты. Оплата проходит через сервис Webmoney.Интернет-магазины1 исполнительЗакрыт17 лет назад
- $50
Требуется ПО сервер+клиент для сжатия траффика типа Traffic CompressorЗакрыт17 лет назад