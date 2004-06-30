Oleh_Zlobenko

Основная специализация-языки. Свободно владею польским, русским, украинским и английским .

Перевожу тексты в кратчайшие сроки и подаю информацию в максимально логической и последовательной форме.

Кроме перевода редактирую, переписываю , транскрибирую и привожу бессвязный набор предложений в качественную и созвучно поданную информацию. Приоритетом ставлю подачу содержимого без лишней воды , однако с творческим подходом.

Буду рад плодотворному сотрудничеству.