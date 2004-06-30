Oleh_Zlobenko

Олег Куриенко-Злобенко Oleh_ZlobenkoOleh_Zlobenko
19 летПольша/Варшава
год на фриланс-бирже
Был
8 месяцев назад
Основная специализация-языки. Свободно владею польским, русским, украинским и английским .
Перевожу тексты в кратчайшие сроки и подаю информацию в максимально логической и последовательной форме.
Кроме перевода редактирую, переписываю , транскрибирую и привожу бессвязный набор предложений в качественную и созвучно поданную информацию. Приоритетом ставлю подачу содержимого без лишней воды , однако с творческим подходом.
Буду рад плодотворному сотрудничеству.