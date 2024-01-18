Olekksandra_01

|ХТО Я?|
Привіт! Я Олександра. Весела та дружелюбна репетиторка німецької мови для дітей.
|ОСВІТА|
Закінчила Київський Національний Лінгвістичний Університет. Маю філологічну освіту німецької та англійської мов. Також вже встигла повчитися та пожити протягом року в Німеччині в м. Schwäbisch Gmünd.
|НАВЧАННЯ,ЯКЕ НАДАЮ|
1. Початковий та середній рівні від 6 до 15 років.
2. Граматика, сучасний словниковий запас та розмовні навички.
|ПІДХІД ДО НАВЧАНННЯ|
Моя мета - зробити вивчення німецької мови захопливим та ефективним. Використовую ігри, пісні, відео та інтерактивні завдання для зацікавлення дітей. Заохочую учнів досліджувати німецьку культуру та традиції через різноманітні завдання та ігри.
|ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПІДХІД|
Кожна дитина унікальна, тому я створюю індивідуальні програми відповідно до їхніх потреб та рівня знань.
(Запрошую вашу дитину на захоплюючу подорож у світ німецької мови! Зацікавленість та ентузіазм гарантовані!)