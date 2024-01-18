Olekksandra_01

Репетиторка німецької мови

|ХТО Я?|

Привіт! Я Олександра. Весела та дружелюбна репетиторка німецької мови для дітей.

|ОСВІТА|

Закінчила Київський Національний Лінгвістичний Університет. Маю філологічну освіту німецької та англійської мов. Також вже встигла повчитися та пожити протягом року в Німеччині в м. Schwäbisch Gmünd.

|НАВЧАННЯ,ЯКЕ НАДАЮ|

1. Початковий та середній рівні від 6 до 15 років.

2. Граматика, сучасний словниковий запас та розмовні навички.

|ПІДХІД ДО НАВЧАНННЯ|

Моя мета - зробити вивчення німецької мови захопливим та ефективним. Використовую ігри, пісні, відео та інтерактивні завдання для зацікавлення дітей. Заохочую учнів досліджувати німецьку культуру та традиції через різноманітні завдання та ігри.

|ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПІДХІД|

Кожна дитина унікальна, тому я створюю індивідуальні програми відповідно до їхніх потреб та рівня знань.

(Запрошую вашу дитину на захоплюючу подорож у світ німецької мови! Зацікавленість та ентузіазм гарантовані!)