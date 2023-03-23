Oleksandra1206

Олександра Oleksandra1206Oleksandra1206
23 годаУкраина/Староконстантинов
10 месяцев на фриланс-бирже
Была
9 месяцев назад
Привіт, мене звати Олександра, мені 22 роки, проживаю в місті Староконстянтинів.
Готова взятися за будь-яку роботу пов‘язану з текстами, написанням текстів, перекладом.
Люблю читати, та розвиватися, тому саме ця робота мені до душі.
Раніше писала тести для компанії, досвід є.
Виконаю ваше замовлення в найкоротші терміни.
Буду рада довгостроковій співпраці.
Мій вайбер та телеграм 0975114991