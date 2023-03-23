Oleksandra1206

Привіт, мене звати Олександра, мені 22 роки, проживаю в місті Староконстянтинів.

Готова взятися за будь-яку роботу пов‘язану з текстами, написанням текстів, перекладом.

Люблю читати, та розвиватися, тому саме ця робота мені до душі.

Раніше писала тести для компанії, досвід є.

Виконаю ваше замовлення в найкоротші терміни.

Буду рада довгостроковій співпраці.

Мій вайбер та телеграм 0975114991