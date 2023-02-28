OleksiiPylypenko

Предоставлю расчет SEO-кампании с подробной сметой (часы SEO, копирайтинг, ссылки, прочее), детальным поэтапным планом работ, прогнозами вывода по запросам в ТОП и динамикой прироста трафика (графики по месяцам).
Дам бесплатную первую SEO-консультацию. Сделаю краткий анализ вашего сайта.
Ежемесячная отчетность (работы, позиции, трафик). Онлайн консультирование постоянно. Полное вовлечение вас в проект. Вы все будете знать. Видеть. Понимать. Я люблю объяснять.
Добрый день! Меня зовут Алексей. Более 11 лет я занимаюсь продвижением сайтов самой разной направленности:
• Бытовая техника
• Климатическое оборудование
• Складское оборудование
• Автодилеры
• Промышленные приборы
• Прочее…
1. Моя текущая специализация – Google. Также есть многолетний опыт работы с Яндекс (поэтому имеется «объёмное» и комплексное понимание, как работают все поисковые системы).
• Все проекты веду лично (SEO-рекомендации, ТЗ, согласования, курирование)
• Для вспомогательных задач привлекаю помощников (копирайтинг, ссылки, аналитика, разработка)
2. Возможна работа по официальному Договору:
• Понятные условия
• Открытые статьи расходов
• Ежемесячная отчетность
• Все необходимые первичные документы
3. Большая часть бюджета любого проекта – это затраты на получение обратных вечных ссылок на сайт. Моего финансового интереса там нет! После завершения сотрудничества – все ссылки остаются у Заказчика!
3.1. Все ссылки получаю для вас по себестоимости. Никаких наценок! Все ваше!
3.2. Не использую арендные ссылки - только авторитетные вечные: даже после меня они будут служить вам годами. Белые каталоги, web 2.0-сайты, крауд-ссылки, статейные ссылки, PBN - лучшие прогрессивные методики западного SEO для вас!
4. Я специализируюсь преимущественно на комплексном продвижении сайтов, однако выполняю весь спектр SEO-задач, которые могут быть востребованы:
• SEO на этапе разработки сайта
5. По всем возможным вопросам прошу обращаться:
Email: [email protected]
Телефон: +38 (097) 472-25-11
Skype: ana_bolik
Telegram: @OleksiiPylypenko
Viber: +380974722511
WhatsApp: +380974722511
Website: https://ecodigital.com.ua
6. Часто задаваемые вопросы: