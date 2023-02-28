OleksiiPylypenko

Продвижение сайтов в Google. Белое SEO. Экологичные методики.

Предоставлю расчет SEO-кампании с подробной сметой (часы SEO, копирайтинг, ссылки, прочее), детальным поэтапным планом работ, прогнозами вывода по запросам в ТОП и динамикой прироста трафика (графики по месяцам).

Дам бесплатную первую SEO-консультацию. Сделаю краткий анализ вашего сайта.

Ежемесячная отчетность (работы, позиции, трафик). Онлайн консультирование постоянно. Полное вовлечение вас в проект. Вы все будете знать. Видеть. Понимать. Я люблю объяснять.

Добрый день! Меня зовут Алексей. Более 11 лет я занимаюсь продвижением сайтов самой разной направленности:

• Бытовая техника

• Климатическое оборудование

• Складское оборудование

• Автодилеры

• Промышленные приборы

• Прочее…

1. Моя текущая специализация – Google. Также есть многолетний опыт работы с Яндекс (поэтому имеется «объёмное» и комплексное понимание, как работают все поисковые системы).

• Все проекты веду лично (SEO-рекомендации, ТЗ, согласования, курирование)

• Для вспомогательных задач привлекаю помощников (копирайтинг, ссылки, аналитика, разработка)

2. Возможна работа по официальному Договору:

• Понятные условия

• Открытые статьи расходов

• Ежемесячная отчетность

• Все необходимые первичные документы

3. Большая часть бюджета любого проекта – это затраты на получение обратных вечных ссылок на сайт. Моего финансового интереса там нет! После завершения сотрудничества – все ссылки остаются у Заказчика!

3.1. Все ссылки получаю для вас по себестоимости. Никаких наценок! Все ваше!

3.2. Не использую арендные ссылки - только авторитетные вечные: даже после меня они будут служить вам годами. Белые каталоги, web 2.0-сайты, крауд-ссылки, статейные ссылки, PBN - лучшие прогрессивные методики западного SEO для вас!

4. Я специализируюсь преимущественно на комплексном продвижении сайтов, однако выполняю весь спектр SEO-задач, которые могут быть востребованы:

• Конкурентный анализ

• SEO-аудит

• Комплексное продвижение

• SEO на этапе разработки сайта

• Контент-маркетинг

5. По всем возможным вопросам прошу обращаться:

Email: [email protected]

Телефон: +38 (097) 472-25-11

Skype: ana_bolik

Telegram: @OleksiiPylypenko

Viber: +380974722511

WhatsApp: +380974722511

Website: https://ecodigital.com.ua

6. Часто задаваемые вопросы:

Я предан своей профессии. Люблю своих Клиентов. Готов к долгосрочному и адекватному сотрудничеству.