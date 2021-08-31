Oleshkaloveli

Добрый день! Всегда рада помочь.

Здравствуйте, меня зовут Мария, мне 18 лет. Живу в Санкт Петербурге, Россия. С детства пишу стихи, рассказы, статьи, участвовала в конкурсах и получала призовые места по сочинениям, а также стихотворениям. Сейчас я учусь, пробую себя в чём-то новом. Ищу интересные предложения, где могла бы показать себя, раскрыть свой талант. Я начинающий фрилансер, опыт работы у меня небольшой, поэтому готова брать заказы за небольшую цену. Неплохо разбираюсь в политологии, юриспруденции, истории, обществознании. Готова пробовать новое и учиться.

Жду Ваши отклики и предложения по работе. :)