Дубюк OlexandraDuOlexandraDu
Привіт, мені 22 роки і я Web (UI/UX) designer!
Займаюся дизайном близько 1 року, і створюю зручний та естетичний інтерфейс. При виконанні завдань враховую досвід та потреби користувача, які в майбутньому піднімають продажі та чеки. Створюю дизайн посадкових (лендінги), комерційних сторінок з адаптацією та інтерфейс мобільних аплікацій. Добре володію навичками UX та завжди намагаюся зрозуміти потреби користувача. При створенні інтерфейсу враховую всі побажання клієнта :)
При співпраці зі мною ви отримаєте:
якісний, сучасний, продаючий сайт
безкоштовні правки та адаптацію сайта під мобільну версію
постійний зв'язок зі мною
розуміння ваших потреб та потреб ваших клієнтів
спокій та хороший настрій :)
Де можна переглянути моє портфоліо? На Behance: https://www.behance.net/31c67fb3
Як зв'язатися зі мною? Написати на мій gmail: [email protected], або в особисті повідомлення.
Буду рада нашій співпраці!
- Landing page/ Architecture solutions inc.нет просмотров
- Лендінг для курсів із вивчення англійської мовинет просмотров
- Landing page for delivery Chinese food21 просмотр
- Landing page for shop Candles13 просмотров
- UI/UX концепт мобільного додатку доставки сушів14 просмотров
- Лого для магазину одягу Bloom8 просмотров
- Логотип для магазину квітів "Азалія"12 просмотров