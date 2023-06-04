Створення зручних та естетичних інтерфейсів, які піднімуть вам продажі та чеки!

Привіт, мені 22 роки і я Web (UI/UX) designer!

Займаюся дизайном близько 1 року, і створюю зручний та естетичний інтерфейс. При виконанні завдань враховую досвід та потреби користувача, які в майбутньому піднімають продажі та чеки. Створюю дизайн посадкових (лендінги), комерційних сторінок з адаптацією та інтерфейс мобільних аплікацій. Добре володію навичками UX та завжди намагаюся зрозуміти потреби користувача. При створенні інтерфейсу враховую всі побажання клієнта :)

При співпраці зі мною ви отримаєте:

якісний, сучасний, продаючий сайт

безкоштовні правки та адаптацію сайта під мобільну версію

постійний зв'язок зі мною

розуміння ваших потреб та потреб ваших клієнтів

спокій та хороший настрій :)

Де можна переглянути моє портфоліо? На Behance: https://www.behance.net/31c67fb3

Як зв'язатися зі мною? Написати на мій gmail: [email protected], або в особисті повідомлення.

Буду рада нашій співпраці!