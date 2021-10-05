3D моделирование и визуализация | 3ds Max , Maya, Rhinoceros, Zbrush
Профессиональные навыки:
-большой опыт в моделировании для прототипирования
-интерьерная визуализация
-моделирование предметов мебели и декора
-UV mapping
-создание процедурных текстур
-рисунок от руки и на планшете
Инструментарий:
3ds Max + Corona
Maya /Zbrush + Marmoset
Rhinoceros + KeyShot
Substance Designer
Substance Painter
Photoshop
Illustrator
Есть опыт работы с Unreal Engine.
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Портфолио
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- ВИЗУАЛИЗАЦИЯ В UNREAL ENGINE 489 просмотров
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