3D моделирование и визуализация | 3ds Max , Maya, Rhinoceros, Zbrush

Профессиональные навыки:

-большой опыт в моделировании для прототипирования

-интерьерная визуализация

-моделирование предметов мебели и декора

-UV mapping

-создание процедурных текстур

-рисунок от руки и на планшете

Инструментарий:

3ds Max + Corona

Maya /Zbrush + Marmoset

Rhinoceros + KeyShot

Substance Designer

Substance Painter

Photoshop

Illustrator

Есть опыт работы с Unreal Engine.